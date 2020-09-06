الشارقة يشيد بموقف الوصل في صفقة سواريز

المصدر: الشارقة-ياسر قاسم



أشادت شركة الشارقة لكرة القدم بتعاون نادي الوصل وتقدمت بالشكر إلى رئيس واعضاء مجلس إدارة شركة نادي الوصل لكرة القدم على الموافقة السريعة لإنتقال المهاجم البرازيلي ويلتون سواريز، وسيخضع اللاعب ويلتون سواريز للفحص الطبي مساء اليوم على أن يتم التوقيع على العقد الجديد لاحقاً بعد الحصول على نتائج الفحص الطبي للبدء بالدفاع عن ألوان نادي الشارقة.

وثمنت شركة الشارقة لكرة القدم، موقف نظيرتها في نادي الوصل موجهةً شكرها الجزيل للتعاون الكبير واضعة مصلحة ممثلي الدولة في البطولة الآسيوية للظهور المشرف وتحقيق النتائج الإيجابية. هذا

وجاء اختيار اللاعب بعد إصابة مواطنه جوناثاس دي خيسوس لعدة أسباب منها معرفة اللاعب للفريق ووجوده في الدولة وسرعة تسجيله في القائمة الآسيوية التي من المقرر أن تغلق يوم الاثنين.

يذكر أن اللاعب ويلتون سواريز سبق وأن ارتدى قميص الشارقة لموسمين قبل انتقاله للوصل وحقق مع الشارقة لقب دوري الخليج العربي موسم 2018-2019 حيث لعب مع الوصل في الموسم السابق 14 مباراة بواقع 1258 دقيقة شارك في جميعها من البداية أساسياً وسجل خلالها 9 أهداف وصنع هدفين، فيما تشير الاحصائيات الى أنه سدد 38 منها 21 على المرمى.

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