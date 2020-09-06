الاتحاد الآسيوي يحتفي بعودة نادي الشارقة لدوري الأبطال

المصدر: وام

استعرض الموقع الرسمي للاتحاد الآسيوي لكرة القدم أبرز المحطات التاريخية بنادي الشارقة، بمناسبة قرب استئناف دوري أبطال آسيا في دول غرب القارة بدور المجموعات الذي ستنطلق منافساته 14 سبتمبر الجاري بنظام التجمع بعد التوقف الاضطراري اعتبارا من مارس الماضي بسبب جائحة كورونا المستجد المعروف ب" كوفيد 19".

واحتفى التقرير الموسع المنشور على الصفحة الرئيسية للموقع القاري بعودة الشارقة " بطل الدوري الإماراتي في الموسم الماضي، بعد غياب 11 عاما عن المشاركات في دوري أبطال آسيا وذلك اعتبارا من عام 2009، حيث أكد أن الفريق يقوده مدرب مواطن ناجح وطموح، يملك خبرات كبيرة كلاعب دولي سابق في الكرة الإماراتية، وأن اللاعب البرازيلي ايجور كورنادو هو أبرز أوراقه الرابحة التي يمكن لها ان تصنع الفارق في منطقة بناء الهجمات وتسجيل الأهداف في الجولات الأربع المتبقية من عمر دور المجموعات، مؤكدا ان الشارقة سبق له التأهل إلى الدور ربع النهائي في بطولة دوري الأبطال عام 2004.

واكد التقرير ان فريق الشارقة تأهل لدوري الأبطال عن جدارة واستحقاق بعد فوزه بلقب الدوري الإماراتي موسم 2018 – 2019 حيث حقق نتائج مميزة، منها 17 انتصارا، و 8 تعادلات، وخسارة وحيدة، وأنه تصدر البطولة بفارق 5 نقاط عن أقرب منافسيه شباب الأهلي بفارق 5 نقاط.

وأورد التقرير أن المهمة لن تكون سهلة على المدرب الوطني عبدالعزيز العنبري الذي يُنسب له الفضل في إنجاز الشارقة المحلي، ويحمل على عاتقه مسؤوليات أكبر تتمثل بقيادة الفريق في المسابقة القارية الأهم على صعيد الأندية وهو ما يمثل تحدياً من نوع آخر للمدير الفني صاحب الـ 42 عاماً، ولا سيما أن فريقه يحتل المركز الرابع في ترتيب مجموعته، لكنه يملك الأمل والمقومات لتحسين مركزه في جدول الترتيب خلال الجولات الأربع المتبقية، في ظل وجود لاعبين مثل البرازيلي إيجور كونرادو الذي سجل 16 هدفا الموسم الماضي، و7 أهداف في الموسم الذي لم يستكمل.

ويتضمن جدول مباريات الفريق على 4 مواجهات تبدأ بلقاء الدحيل بالدور الاول في 15 سبتمبر الجاري، والدحيل مرة أخرى بالدور الثاني في 18 من سبتمبر الجاري، ثم التعاون يوم 21 سبتمبر، وبيرسبوليس يوم 24 سبتمبر الجاري.

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