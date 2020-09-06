رازوفيتش يقترب من الوحدة بديلاً لفوتا

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

اقترب الوحدة من التعاقد مع الصربي فوك رازوفيتش مدرب الظفرة لتولي تدريب العنابي في الموسم المقبل بديلاً للمدرب للهولندي مارك فوتا الذي كان قد تعاقد معه النادي في يوليو الماضي.

وعلم "البيان الرياضي" أن إدارة الوحدة فتحت خط المفاوضات مجدداً مع إدارة الظفرة ورازوفيتش خلال الساعات الماضية للتعاقد معه مديراً فنياً للفريق الأول وأن إدارة الظفرة لا تمانع رحيل المدرب إلى قلعة العنابي لتولي المهمة في الموسم الجديد.

ومن المنتظر أن يتم الإعلان عن تعاقد الوحدة مع رازوفيتش خلال الساعات القادمة بعد التوصل إلى اتفاق على التفاصيل كافة.

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