الزعابي: الوحدة يتحدى الظروف في «الآسيوية»

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

أكد راشد الزعابي رئيس شركة كرة القدم بنادي الوحدة أن العنابي سيحاول الظهور بأفضل صورة قدر المستطاع في دوري أبطال آسيا الذي تستكمل مبارياته يوم 14 سبتمبر الجاري وأن فريقه سيتحدى الظروف الصعبة في البطولة الآسيوية رغم ظروف الإعداد والتي لم تكن كافية خاصة بعد تأجيل انطلاق الموسم الكروي إلى شهر أكتوبر المقبل.

هدف

وقال الزعابي:«بالتأكيد الأندية الإماراتية ليست في أفضل مستوى من الجاهزية في ظل الظروف والمعطيات الحالية نتيجة عدم كفاية فترة الإعداد، وبطولة أندية أبوظبي الودية التي شارك بها الفريق في العين ورغم أنها جيدة إلا أنها لم تكن كافية بخوض مباراتين فقط، إلا أننا مطالبون بالتكيف مع الظروف والمعطيات الحالية نتيجة الظروف الخارجة عن إرادة الجميع بسبب كورونا».

وأضاف:«سنلعب مع فرق أكثر جاهزية بعد عودة النشاط في بلدانها باستثناء الأندية الإماراتية، والوحدة يسعى للحفاظ على فرصه بالتأهل ، ولكن الأمر يبقى مرهوناً بالإمكانيات المتاحة والوضع الحالي الصعب نتيجة الصعوبة في الإعداد»، مشيراً إلى أن سلامة اللاعبين والمجتمع ككل أولوية .

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز