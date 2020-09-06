الشارقة يبدأ البحث عن بديل جوناثاس

المصدر: الشارقة - ياسر قاسم

بدأت شركة الشارقة لكرة القدم البحث عن محترف أجنبي بديل للمهاجم البرازيلي جوناثاس الذي أثبتت الفحوصات الطبية ابتعاده عن اللعب 3 أشهر على أقل تقدير نتيجة للإصابة التي تعرض لها في مباراة النصر الودية بعد الاصطدام بإبراهيم شامبيه حارس النصر.

وأوضح رئيس شركة كرة القدم عبدالله محمد العجلة أن الفريق سيفتقد جهود مهاجمه جوناثاس، والذي تم اختياره بعناية وفق احتياجات الفريق بعد تأكد إصابته وغيابه لفترة ليست بالقليلة، وأكد أن المشاورات جارية مع مدرب الفريق الأول عبد العزيز العنبري للتعاقد مع البديل المناسب للاعب على أن يتم التعاقد معه وانضمامه للفريق خلال الفترة المقبلة. وتمنت إدارة شركة الشارقة لكرة القدم السلامة لجميع اللاعبين في الفريق الأول والأندية جميعها.

وأكدت الفحوصات الطبية التي أجرتها إدارة الشؤون الصحية والطب الرياضي في النادي برئاسة الدكتور عبد العزيز المهيري والتي خضع لها محترف النادي البرازيلي جوناثاس دي خيسوس إصابته بقطع في الرباط الداخلي الجانبي للركبة، والتي سيغيب على إثرها عن الملاعب لفترة 3 أشهر بحد أدنى نتيجة التدخل الذي تعرض له اللاعب في كرة مشتركة مع الحارس إبراهيم شامبيه، وجاءت تأكيدات الفحوصات الطبية التي أجراها اللاعب على امتداد الأيام السابقة على يد مجموعة من الأطباء المتخصصين إصابته في الركبة جاءت قبل دخوله في حالة إغماء لمدة ثوانٍ بعد ضربة تعرض لها في الأنف نتج عنها فقدان الإحساس عند نزوله على رجله اليسرى على الأرض مما أدى إلى حدوث التواء في الركبة وقطع في الرباط، بالإضافة إلى إصابته بكسر غير متحرك في الأنف، سبق وأعلن النادي عنه، ويحتاج اللاعب إلى تدخل جراحي بالإضافة للعلاج الطبيعي.

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