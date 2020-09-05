الوحدة يقيد البرتغالي روبن في فئة المقيمين

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

أعلنت شركة كرة القدم بنادي الوحدة قيد اللاعب البرتغالي روبن كانيدو (18 عاماً) في كشوفات الفريق الأول في فئة المقيمين، وذلك بعدما ضم النادي اللاعب من بورتو البرتغالي، وقضى فترة معايشة مع الفريق خلال الأسابيع الماضية، إذ شارك في مباراة الوحدة والعين الأخيرة في بطولة أندية أبوظبي الودية.

كما أكملت الشركة إجراءات التعاقد مع اللاعب راشد مهير (26 عاماً) قادماً من الظفرة على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد لدعم دفاع العنابي في الموسم الجديد، حيث شارك اللاعب في تدريبات الفريق خلال اليومين الماضيين وتم قيده في قائمة الفريق المشاركة في دوري أبطال آسيا.

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