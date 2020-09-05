اللجنة الرياضية بالبطائح تناقش متطلبات المرحلة وتؤيد التأجيل

المصدر: متابعة – محمد فضل

ناقشت اللجنة الرياضية بنادي البطائح آخر المستجدات حول النشاط الرياضي ومدى جاهزية الفرق واستعدادها لمنافسات الموسم الرياضي الجديد 2020- 2021.

وخلال الاجتماع الذي عقدته اللجنة الرياضية تم تكليف عدد من الأعضاء بمهام جديدة حيث تم إسناد مهمة الإشراف على الألعاب الفردية لعبيد سعيد الطنيجي أمين السر العام ورئيس اللجنة الرياضية فيما سيتولى محمد عبد الله بن حليس المدير المالي مهام لجنة الألعاب الجماعية، وسيتولى الدكتور علي سماكة منصب المدير التنفيذي وسيكون عبد العزيز المازمي مشرفاً عاماً على كرة قدم الصالات وسليمان دابل النقبي المشرف العام على المراحل السنية لكرة القدم من سن 18 سنة فما دون.

وحضر اجتماع اللجنة الرياضية سعيد العاجل الخبير الرياضي بمجلس الشارقة الرياضي.

وأكد عبيد الطنيجي أمين السر العام أن الاجتماع استعرض مناقشة كافة متطلبات واحتياجات فرق النادي والموافقة عليها والتوجيه بتنفيذها مع التأكيد على ضرورة الدعم المادي والمعنوي واللوجستي للوصول إلى الأهداف المنشودة لكافة الفرق الرياضية.

كما تم التأمين على ضرورة المتابعة الدائمة للحالة الصحية للاعبين والأجهزة الفنية والإدارية وجميع العاملين، بعمل مسحات طبية للجميع أسبوعيًا على الأقل مع استمرار عمليات التعقيم طبقاً لبرنامج التعقيم الدوري المتبع بالنادي.

وأيد الطنيجي نيابة عن مجلس إدارة نادي البطائح قرار تأجيل الموسم لشهر أكتوبر المقبل.

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