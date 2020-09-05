الإصابة تُغيّب محترف الشارقة جوناثاس ثلاثة أشهر

المصدر: البيان الإلكتروني

أكدت الفحوصات الطبية التي خضع لها المحترف البرازيلي في صفوف الشارقة جوناثاس دي خيسوس إصابته بقطع في الرباط الجانبي للركبة، إثر التداخل القوي الذي تعرض له في كرة مشتركة مع أحمد شامبيه حارس فريق نادي النصر خلال المباراة الودية التي جمعت الفريقين، يوم الاثنين الماضي، والتي سيغيب على إثرها عن الملاعب لفترة 3 أشهر بحد أدنى.

وأصدرت شركة كرة الشارقة لكرة القدم اليوم بياناً قالت فيه: " جاءت تأكيدات الفحوصات الطبية التي أجراها اللاعب على يد مجموعة من الأطباء المتخصصين إصابته في الركبة بسبب دخوله في حالة إغماء لمدة ثواني بعد ضربة الأنف حيث نتج عنها فقد الاحساس عند نزوله على رجله اليسرى مما أدى إلى حدوث إلتواء في الركبة وقطع في الرباط بالإضافة إلى إصابته بكسر غير متحرك على مستوى الأنف كما سبق وأعلن النادي عنه.

وأضاف البيان:" يحتاج اللاعب إلى تدخل جراحي بالإضافة إلى برنامج التأهيل والعلاج الطبيعي حيث سيقوم النادي بترتيب إجراءات العملية الجراحية خلال الأيام المقبلة والتي ستجري بإشراف جراح عالمي متخصص في إصابات الملاعب والركبة، أما بخصوص إصابته بالأنف فهو كسر غير متحرك وسيخضع اللاعب لعملية جراحية أخرى في الأنف خلال الفترة نفسها.

وقال عبدالله العجلة رئيس شركة الشارقة لكرة القدم: الشارقة سيفتقد جهود مهاجمه " جوناثاس " والذي تم اختياره بعناية وفق احتياجات الفريق، والمشاورات جارية مع المدرب عبدالعزيز العنبري للتعاقد مع البديل المناسب وانضمامه للفريق خلال الفترة المقبلة.

ويلعب الشارقة في دوري أبطال آسيا الذي يقام بنظام التجمع من 15 حتى 24 سبتمبر الجاري.

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