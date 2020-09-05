سداسية تعلن عن أول فوز للشارقة في الوديات

المصدر: الشارقة - البيان الرياضي

حقق الشارقة أول انتصاراته في المباريات التجريبية في المباراة التي جمعته بضيفه فريق الإمارات بنتيجة 1-6، باستاد خالد بن محمد، ورغم تقدم الضيف بهدف السبق من رأسية دييغو أكوستا «ق 18»، إلا أن الشارقة عادل النتيجة سريعاً من ركلة جزاء إثر عرقلة سيف راشد «ق 26» نفذها ايغور كورنادو، وتقدم الشارقة عبر سالم صالح «ق 45» لينتهي الشوط الأول لصالحه 2-1، وعاد كورنادو ليضيف الهدف الثالث «ق 50»، وتبعه كايو لوكاس بالهدف الرابع من ركلة جزاء «ق 53»، ثم هدف خامس سجله لوان بيريرا «ق 60»، قبل أن يضيف البديل خالد باوزير الهدف السادس من ركلة جزاء «ق 66».

سيطرة

بدأت المباراة في دقائقها الأولى بسيطرة شرقاوية على وسط الملعب مع تحفظ دفاعي من جانب الإمارات الذي اعتمد على المرتدات، ومع مرور الوقت تحرر الإمارات قليلاً من الحذر وبادل الشارقة الهجمات ليتمكن من تسجيل الهدف الأول بواسطة دييغو أكوستا الذي حول الركلة الركنية برأسه في شباك الحارس درويش، بعد هدف الإمارات تحرك الشارقة بصورة أقوى وسيطر على المباراة تماماً، وتقدم عن طريق الجانبين والعمق.

حيث تواجد ايغور كورنادو وكايو وسيف راشد على الأطراف مع التقدم الدائم للظهيرين، ليرتكب دفاع الإمارات ركلة جزاء مع سيف راشد نفذها إيغور بنجاح هدف تعادل، قبل أن يتقدم سالم صالح للملك قبل دقيقة من نهاية الشوط بكرة سددها سالم سلطان وأكملها صالح محرزاً الهدف الثاني والذي انتهى عليه الشوط الأول.

تبديلات

شهد الشوط الثاني في بداياته دخول خالد باوزير وعلي الظنحاني وحمد جاسم ولوان بيريرا ليبسط الشارقة سيطرته تماماً، ويسجل إيغور كورنادو أجمل الأهداف من تسديدة من خارج الصندوق، ويضيف كايو لوكاس الهدف الرابع من ركلة جزاء ثانية بعد عرقلته في منطقة الـ 18، وتواصلت السيطرة الشرقاوية على المباراة بتسجيل لوان بيريرا الهدف الخامس من كرة لعب فيها ايغور وكايو دوراً كبيراً وسددها كايو أعلى الحارس لتصطدم بالعارضة وتعود للوان المتابع الذي وضعها في الشباك، وختم خالد باوزير مهرجان الأهداف من ركلة جزاء ارتكبت مع لوان بيريرا.

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