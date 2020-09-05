8.7 ملايين دولار تراجع القيمة السوقية لدورينا

المصدر: دبي - عدنان الغربي

شهدت القيمة السوقية لدوري الخليج العربي تراجعاً بنحو 7.4 ملايين يورو (8.73 ملايين دولار) مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي حسب التصنيف الأخير لموقع «ترانسفير ماركت» المتخصص في الأرقام وإحصائيات لاعبي كرة القدم حول العالم.

وتأثرت القيمة السوقية للاعبين والأندية والدوريات، بشكل عام، بجائحة فيروس كورونا التي تسببت في تعليق النشاط الكروي لفترة طويلة أثرت على الموارد المالية للأندية المتأتية من التسويق وتذاكر المباريات وحقوق البث التلفزيوني وغيرها.

ترتيب‏

واحتل دوري الخليج العربي المركز السادس على مستوى القيمة السوقية الأغلى في قارة آسيا بـ143.1 مليون يورو (168.77 مليون دولار)، بينما حافظ الدوري الصيني للمحترفين على المركز الأول بـ 368 مليون يورو، رغم تسجيله هبوطاً حاداً بأكثر من 100 مليون يورو مقارنة ببداية العام الجاري عندما وصلت قيمته السوقية 473 مليون يورو.

هبوط

وجاء الدوري الياباني في المركز الثاني آسيوياً بـ280 مليون يورو، مسجلاً بدوره هبوطاً في قيمته السوقية بحوالي 64 مليون يورو، فيما تراجع الدوري السعودي إلى 206 ملايين يورو في المركز الثالث، ثم الدوري الكوري الجنوبي بـ151 مليون يورو.

أندية

وعلى صعيد الأندية المحلية، سجل نادي الجزيرة تراجعاً بـ 45% من قيمته السوقية مقارنة ببداية الموسم الماضي، حيث هبطت القيمة السوقية للنادي من 21.38 مليون يورو إلى 11.8 حالياً، وتصدر العين قائمة الأندية الأعلى من ناحية القيمة السوقية في دورينا بـ 19 مليون يورو، وجاء نادي الشارقة ثانياً بـ17.4 مليون يورو، ثم شباب الأهلي في المركز الثالث بـ17.1 مليون يورو.

وحل النصر رابعاً بـ13.6 مليون يورو، واحتل الجزيرة المركز الخامس بـ11.8 مليون يورو، يليه الوحدة بـ10.6 ملايين يورو، واتحاد كلباء بـ10.3 ملايين يورو، ونادي الوصل بـ9.6 ملايين يورو، وبني ياس بـ7 ملايين يورو، وحل نادي عجمان في المركز العاشر بـ6.6 ملايين يورو، وخورفكان في المركز11 بـ5.5 ملايين يورو، ثم الظفرة بـ4.9 ملايين يورو، والفجيرة بـ4.8 ملايين يورو، وحتا في المركز الأخير بـ 4 ملايين يورو.

صدارة

وتصدر علي مبخوت لاعب الجزيرة قائمة اللاعبين المواطنين الأغلى في دوري الخليج العربي بقيمة سوقية بلغت 3.2 ملايين يورو، مسجلاً تراجعاً بـ800 ألف يورو مقارنة بالعام الماضي، وحل زميله خلفان مبارك في المركز الثاني بقيمة سوقية تساوي مليوني يورو، ثم أحمد خليل لاعب شباب الأهلي بـ1.6 مليون يورو

600

حصل عمر عبد الرحمن «عموري» لاعب الجزيرة على المركز الرابع في قائمة اللاعبين المواطنين الأغلى بـ 1.4 مليون يورو على الرغم من أنه سجل تراجعاً بـ600 ألف يورو في قيمته السوقية مقارنة بالعام الماضي ، وحل في المركز الخامس مدافع الشارقة شاهين عبد الرحمن بـقيمة بلغت 550 ألف يورو.

4.8

ويحتل البرازيلي كارلوس ادرواردو مهاجم شباب الأهلي قائمة أغلى اللاعبين الأجانب بقيمة سوقية بلغت 4.8 ملايين يورو، وجاء الكونغولي بول جوزيه مبوكو لاعب الوحدة في المركز الثاني بـ3.2 ملايين يورو، ثم الأنغولي ويلسون ادرواردو لاعب العين بـ 3 ملايين يورو.

واحتل الهولندي براندلي كواس لاعب النصر المركز الرابع بـ 2.8 مليون يورو، والتوغولي كودجو لابا مهاجم العين وزميله الكازاخي إسلام خان في المركز الخامس بـ 2.4 مليون يورو، ثم جاء 4 لاعبين بقيمة بلغت مليوني يورو هم: البرتغالي توزي لاعب النصر، والتشيلي جونيور فرنانديز لاعب اتحاد كلباء، وزميله الأرجنتيني ماتياس بيسانو، والياباني شيوتاني لاعب العين.

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