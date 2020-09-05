54 حكماً في معسكر «قضاة الملاعب»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

دشنت إدارة «قضاة الملاعب» باتحاد الإمارات لكرة القدم أمس معسكراً داخلياً لحكام دوري الرديف ودوري الدرجة الأولى والثانية ودوري السيدات وذلك في مقر الاتحاد بدبي للفترة من 3 إلى 5 سبتمبر الجاري وبمشاركة 54 حكماً «من ضمنهم 4 حكمات».

ويتضمن برنامج المعسكر مجموعة من المحاضرات النظرية التي تشرح وتناقش التعديلات الجديدة لقانون لعبة كرة القدم المعتمدة من الاتحاد الدولي لكرة القدم ومحاضرات فيديو للحالات التحكيمية وتحليلها، بالإضافة لتدريبات عملية على أرض الملعب.

ويقدم المحاضرات صالح المرزوقي عضو لجنة «قضاة الملاعب»، وعلي الطريفي مدير إدارة الحكام، وخالد الدوخي المدير الفني، وعبدالواحد خاطر، وسلطان ساحوه، وحسن عبدالله، وأحمد هلال.

برنامج

وقال صالح المرزوقي: إن المعسكر الحالي يأتي ضمن البرنامج الفني المعتمد لإدارة الحكام ويلتحق به قضاة الملاعب الذين لم يُشاركوا في المعسكر الخارجي في صربيا، ويتم خلاله مناقشة جميع قوانين اللعبة وما يستجد عليها من تحديثات إضافة لمجموعة من المحاضرات النظرية والعملية لتطوير الأداء التحكيمي.

كما تعقد اختبارات لجميع المشاركين للاطمئنان على إلمامهم التام بكيفية تطبيق وتوحيد القرارات التحكيمية وأهمية التعاون بين أفراد الطاقم، وهو ما يمثل خير استعداد لإدارة مباريات الموسم الرياضي الجديد.

أهمية

وأكد المرزوقي إلى أهمية فتح باب النقاش خلال المحاضرات وخاصة في قانون اللعبة والحالات التحكيمية كونه يمثل أسهل الطرق لإيضاح المعلومة وترسيخها في ذهن الحكام بطريقة سلسة وسليمة وتحقق الهدف المطلوب من عقدها، وأشار إلى التزام إدارة «قضاة الملاعب» بتنفيذ وتطبيق البروتوكول الطبي الذي أقره اتحاد الكرة لعودة التدريبات خلال فترة المعسكر الجاري وبدأنا أولى خطواته الهامة بإجراء مسحات لجميع المحاضرين والمشاركين بهذا التجمع.

وكانت إدارة «قضاة الملاعب» أقامت اختبار لياقة بدنية لحكام الفريق الثاني يوم الأربعاء الماضي بنادي دبي لأصحاب الهمم بدبي، وبمشاركة 47 حكماً.

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