الجزيرة يبحث عن مباريات ودية

المصدر: أبوظبي - محمد محسن

يبحث الجهاز الفني للجزيرة عن إقامة مباريات ودية، خلال فترة التوقف الحالية للنشاط الكروي والذي تأجل إلى أكتوبر المقبل، بسبب جائحة كورونا، وقد خاطب «فخر أبوظبي» بعض الأندية المحلية، دون الإعلان عن هوية هذه الأندية.

ورحب نادي الجزيرة بقرار تأجيل الموسم الكروي إلى أكتوبر المقبل، لما يحمله من مكاسب للفريق، حيث لم يجر فترة إعداد كافية، بحسب المدير الفني للفريق مارسيل كايزر: والذي أكد في تصريحات سابقة أن فريقه لم ينل حظه في فترة الإعداد، وقد اعتذر عن الدورة الودية التي جمعت أندية أبوظبي، وخاض الفريق مباراتين وديتين خارج أبوظبي مع الفجيرة والإمارات.

انسجام

كما تعتبر فترة التوقف مثالية بالنسبة للفريق من حيث مساعدتها على دمج اللاعبين الدوليين مع اللاعبين الشباب، بالإضافة إلى العائدين من فترة غياب طويلة ، وأبرزهم الدولي عامر عبد الرحمن، والظهير الأيسر رينير دا سوزا والمقيد في فئة المقيمين، حيث تغيب لـ 3 أشهر تقريباً خلال الموسم الملغى بسبب خضوعه لعملية جراحية في الرباط الصليبي، بالإضافة إلى اللاعب الشاب أحمد ربيع والمتغيب منذ موسم 2019، بسبب اصطدامه بعمود إنارة.

كما أن تأجيل الموسم الكروي، سيمنح إدارة الجزيرة والجهاز الفني مدة زمنية أطول للبحث والتعاقد مع محترف أو اثنين من الأجانب، خلفاً للثنائي البرازيلي كينو والمغربي مراد باتنا والمنتهية فترة تعاقدهما مع النادي يوليو الماضي، وأمر حسم ملف الأجانب الآن على طاولة اللجنة الفنية والجهاز الفني، ومن الوارد أن يفاجئ فخر أبوظبي جماهيره بتعاقدات جديدة، حيث أشارت مصادر أن الاكتفاء بمحترفين أجنبيين ليس قراراً نهائياً لإدارة نادي الجزيرة، كما أن المدرب مارسيل كايزر سبق له التصريح بأن الفريق يحتاج إلى لاعب في مركز الجناح الأيسر.

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