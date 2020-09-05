دبا الفجيرة يهزم مسافي ودياً

المصدر: (الفجيرة – محمد فضل)

فاز دبا الفجيرة على مسافي بهدف محمد إبراهيم في المواجهة الودية التي جمعت الفريقين استعداداً للموسم الجديد.

وتعادل دبا الحصن والعربي 1 - 1 أحرز للحصن العماني محمد المربوعي وللعربي البرازيلي باولينو من ركلة جزاء.

وكانت قرعة تمهيدي الكأس أسفرت عن توزيع فرق «الهواة» إلى مجموعتين تضم الأولى دبا الحصن ومصفوت والذيد ودبا الفجيرة والعروبة والتعاون،بينما ضمت الثانية مسافي والإمارات والحمرية والبطائح والعربي،ويلتقي في الجولة الأولى الإمارات مع مسافي والحمرية مع البطائح.

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