«الآسيوي» يرفض تأجيل دوري الأبطال

المصدر: دبي- العوضي النمر

علم «البيان الرياضي» أن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم رفض طلبات من بعض الاتحادات الخليجية بتأجيل استكمال منافسات دوري أبطال آسيا التي ستقام خلال الفترة من 14 إلى 24 الجاري، وأصر الاتحاد على إقامتها في موعدها حرصاً منه على الانتهاء من استكمال مباريات البطولة التي تم تأجيلها على إثر جائحة «كوفيد 19»، حيث يبدأ بعدها الاستعداد لانطلاقة النسخة الجديدة من المنافسات.

وكانت بعض الاتحادات تقدمت خلال الأيام الماضية بطلب لتأجيل مباريات المرحلة الأولى من التصفيات بعد تزايد أعداد المصابين ببعض الدول خلال الفترة الأخيرة، وقوبل الأمر برفض تام من «الأسيوي» الذي أكد إصراره على إقامة المباريات في موعدها المحدد منتصف الشهر الجاري.

وأكد الاتحاد الآسيوي في وقت سابق التزامه باستكمال مسابقات الأندية لعام 2020، بنظام التجمع، حيث تقام جميع مباريات دور المجموعات لدوري أبطال آسيا وكأس الاتحاد الآسيوي حسب النظام الأصلي، في حين تقام مباريات الأدوار الإقصائية من جولة واحدة.

ووفق الجدول المعلن من الاتحاد يلتقي شباب الأهلي مع خودر الإيراني 14 الجاري ويلعب في اليوم نفسه الوحدة مع استقلال طهران، ويلتقي 15 الجاري العين مع السد، والشارقة مع الدحيل، وتعتبر حظوظ الوحدة كبيرة في التأهل للدور ربع النهائي .

حيث يحتل المركز الثاني في المجموعة الأولى متساوياً مع الأهلي السعودي برصيد 4 نقاط لكل منهما، بينما يحتل شباب الأهلي المركز الثالث في المجموعة الثانية بلا نقاط، وللشارقة نقطة واحدة يحتل بها المركز الثالث في «الثالثة»، ويأتي العين في المركز الأخير بـ«الرابعة» بلا نقاط.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز