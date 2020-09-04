«الشارقة الرياضي» يتفقد منشآت نادي خورفكان

المصدر: خورفكان – محمد فضل

وقف مجلس الشارقة الرياضي على سير العمل بالمنشآت الحالية لنادي خورفكان وذلك عقب الزيارة التي قام بها عيسى هلال الحزامي رئيس المجلس الرياضي يُرافقه عبدالله سلطان الحمادي عضو مجلس الإدارة رئيس لجنة الاحتراف وسعيد العاجل الخبير الرياضي بالمجلس.

وعقد الحزامي اجتماعاً بشركة كرة القدم بالنادي برئاسة خليل غانم حيث تضمن الاجتماع أبرز الاستعدادات الحالية الجارية لانطلاقة الموسم الرياضي الجديد كما تم التوجيه بسرعة إكمال النواقص.

كما تفقد قادة مجلس الشارقة الرياضي الملعب الرئيس واطلعوا على أبرز الأعمال الجارية فيه في ظل اللوائح الجديدة والبروتوكول الخاص بتنظيم المباريات وسط جائحة كوفيد-19.

بدوره وجه خليل غانم رئيس شركة كرة القدم بنادي خورفكان الشكر لمجلس الشارقة برئاسة عيسى الحزامي لمتابعته الدائمة والمستمرة وزياراته الدورية لكافة أندية الإمارة وتلمس احتياجاتها عن قرب إلى جانب إزالة كافة العقبات والمشاكل التي تعتري أندية الإمارة.

وأشار خليل غانم إلى أن أعمال نادي خورفكان تجري على قدم وساق لافتاً إلى أن تأجيل انطلاقة الموسم الكروي من سبتمبر إلى أكتوبر تعتبر فرصة جيدة لهم في النادي لمزيد من الاستعداد والتحضير بقوة كما يمنح الجهاز الفني للفريق الأول مزيداً من الوقت وذلك فيما يتعلق بتكثيف الجهود والتحضير الجيد للاعبين وختم غانم: الجميع سيستفيد من الفترة المقبلة بإجراء المباريات الودية والجرعات التدريبي

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