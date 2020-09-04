علي البدواوي: قرار «المحترفين» حكيم

المصدر: دبي - علي الظاهري

وصف علي محمد بن عبيد البدواوي رئيس مجلس إدارة نادي حتا، رئيس شركة الكرة، قرار رابطة المحترفين بتأجيل انطلاقة الموسم الكروي إلى شهر أكتوبر المقبل، بدلاً من سبتمبر الجاري، بالقرار الحكيم، مشيداً بالخطوة التي اتخذتها الرابطة، بالتنسيق مع اتحاد الكرة، حيث إن التأجيل أفضل لأسباب صحية في المقام الأول، ولتعزيز الجانب البدني والفني للفرق، إضافة إلى أن أجواء الطقس تتحسن في شهر أكتوبر، ما سيخدم انطلاقة الموسم.



وقال لـ «البيان الرياضي»: إن تأجيل موعد استئناف التصفيات المشتركة المؤهلة إلى مونديال 2022 وكأس أمم آسيا 2023، وتقليص مباريات كأس الخليج العربي، بعد اعتماد نظام جديد بخروج المغلوب، إلى جانب الظروف الصحية، جميعها عوامل تسهم في تأجيل انطلاقة الموسم، موضحاً أن حكومة الدولة والجهات المختصة والمسؤولة، أكثر إدراكاً وإلماماً بمصلحة المواطنين والمقيمين على أرض الدولة، وكل الشكر والتقدير لرابطة المحترفين واتحاد الكرة، وجميع الجهات المسؤولة ذات الصلة بالقرار، على هذه الخطوة.



استعداد أطول



وذكر أنه تحدث قبل أشهر عن ضرورة التفكير بموعد انطلاقة الموسم الجديد، وذلك قبل الإعلان عن إلغاء الموسم، حيث إن الإعداد للموسم الكروي، بعد إيقاف لمدة أشهر، يحتاج إلى فترة أطول من التحضيرات المعتاد عليها سنوياً، مشيراً إلى أن غالبية الأندية لم تكن جاهزة.



وقال: إن تأجيل انطلاقة الموسم، يصب لصالح الأندية، خاصة بعد تأخر البروتوكول الصحي الخاص بالمباريات الودية، متمنياً أن تستفيد المنتخبات والأندية من التأجيل، الذي يأتي لضمان وسلامة الجميع بالدرجة الأولى، قبل كل شيء.

ولفت إلى أن التأجيل يمنحهم الفرصة للبحث عن المحترف الأجنبي الرابع، حيث تم التفاوض مع مهاجم أوروبي، وسيسهم التأجيل في منح الجميع مساحة زمنية كافية، لحسم كل الملفات قبل انطلاقة الموسم.



رحيل لاعبين



وعن الاستغناء عن بعض اللاعبين، رغم التعاقد معهم في فترة الانتقالات الصيفية، قال البدواوي: إن التعاقدات شملت لاعبين يمتازون بمستوى فني جيد، وجميع القرارات جاءت وفق رؤية فنية بحتة، حيث كان المدرب بحاجة إلى لاعبين أكثر جاهزية للموسم المقبل، وتم طرح جميع الخيارات والحلول المناسبة للاعبين، منها إعارتهم لأندية أخرى، إلا أن بعض اللاعبين فضلوا الرحيل.



وتمنى البدواوي أن يحقق جميع اللاعبين، بما فيهم المواطنون والمحترفون الأجانب، الإضافة المطلوبة للفريق في الفترة المقبلة، وسيكون الباب مفتوحاً لضم لاعبين مواطنين، في حال كانت هناك حاجة لاستقطاب عناصر جديدة، آملاً أن تكون انطلاقة الموسم مثالية وآمنة، رغم الظروف المصاحبة.



المهاجم الأوروبي



أكد علي محمد بن عبيد البدواوي رئيس مجلس إدارة نادي حتا، رئيس شركة الكرة، أنه خلال الفترة الماضية تم التفاوض مع مهاجم أوروبي، لكن الصفقة لم تكتمل بعد تراجع ناديه في آخر لحظة معلناً التمسك بلاعبه، وأشار البدواوي أن التأجيل سيمنح الإدارة فرصة للبحث عن بدائل لتدعيم الصفوف.

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