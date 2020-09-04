المنصوري:مكاسب فنية وصحية

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

أكد خميس المنصوري نائب رئيس شركة الظفرة لكرة القدم، صحة قرار تأجيل انطلاق مباريات الموسم الكروي الذي كان مقرراً له أمس بعدد من المواجهات في منافسة كأس الخليج العربي إلى أكتوبر المقبل، ذاكراً أن القرار يساعد على اتباع المزيد من الإجراءات الاحترازية التي تستهدف السلامة العامة ضد فيروس «كورونا» والتي تعتبر هدفاً مهماً.

كما أكد أن هناك مكاسب فنية أخرى يمكن أن تتحقق بالتأجيل، وأضاف: من ناحية فنية فإن الأندية لم تخضع لبرنامج إعدادي متكامل والتأجيل يتيح لها فرصة الإعداد النموذجي المتكامل والاستعداد بصورة أفضل لموسم شاق وطويل به الكثير من التحديات.

وقال المنصوري الذي سبق له المطالبة بالتأجيل أن الأندية يمكنها الاستفادة من الشهر الجاري بمواصلة التدريبات وخوض المباريات الودية وفق التوجيهات الصادرة من الجهات المعنية، ذاكراً أن ذلك يسهم في رفع مستوى المنافسات بعد الانطلاقة في أكتوبر منذ جولاتها الأولى، خصوصاً أن هناك عناصر جديدة تحتاج إلى الوقت للانسجام مع القدامى.

وأشار نائب رئيس شركة الظفرة لكرة القدم إلى أنه من مكاسب التأجيل إقامة المباريات في أجواء أفضل، ذاكراً أن الطقس ما زال حاراً وأن اللاعب كان سيعاني هذه الأيام في أداء المباريات ما يجعله عرضة للإصابة، وأضاف: بشكل عام التأجيل حقق العديد من المكاسب للجميع وبالتالي نرى أنه قرار موفق ولديه العديد من الإيجابيات.

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