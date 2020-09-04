ملكية الكاردينال لقناة الهلال قيد المراجعة

المصدر: (الخرطوم - حسن فاروق)

كشف مساعد رئيس مجلس الهلال الفاضل التهامي لـ«البيان الرياضي» أن من ضمن القرارات التي سيتخذها المجلس بعد استلام مهامه مراجعة العقود التي نفذت في الفترة ومنها، ومنها عقد قناة الهلال، الذي دار حول قانونيته لغط كبير، واعتبر التهامي أن كل المهام الإدارية والفنية من صميم اختصاص لجنة التطبيع التي كونها الاتحاد السوداني لكرة القدم.

ويمتلك رئيس نادي الهلال السابق أشرف الهلال الكاردينال 70% من أسهم القناة فيما النادي 30% من الأسهم، وأعلن الكاردينال في تصريحات سابقة عن تمديد عقد القناة حتى العام 2029، وفجرت هذه التصريحات رد فعل كبير عن الكيفية التي آلت بها النسبة الأكبر للكاردينال وشركاته.

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