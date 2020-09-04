اليماحي: الأندية المستفيد الأول من التأجيل

المصدر: (الفجيرة - محمد فضل)

أكد ناصر اليماحي رئيس شركة كرة القدم بنادي الفجيرة أن تأجيل الموسم الكروي لأكتوبر المقبل يأتي ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من تفشي جائحة «كورونا» إلى جانب الاستعداد الجيد للمرحلة المقبلة .

وكذلك لمزيد من التجويد، مشيراً إلى أن الأندية تعتبر المستفيد الأول من هذا التأجيل وكذلك الأجهزة الفنية والتي ستقوم بإجراء مزيد من التدريبات، إلى جانب إقامة الوديات لكي يكون اللاعبون في الفورمة وفي كامل لياقتهم، وذلك تحسباً لأي تراجع قد يحدث بسبب توقف النشاط ولذلك يرى اليماحي بأن يكون هناك برنامج متواصل من قبل اللاعبين للحفاظ على النواحي البدنية والفنية.

وأشار اليماحي إلى أن فريقه سيبحث عدداً من الوديات وذلك وفقاً لبروتوكول الاتحاد، وألمح إلى أن إرجاء الموسم لأكتوبر سيكون فرصة جيدة للمدرب جوران لإكمال النواقص وكذلك إغلاق ملف الأجانب.

وفيما يتعلق بالتعاقد مع الأجنبي الثالث التونسي فراس بالعربي القادم على سبيل الإعارة من النجم الساحلي قال اليماحي إن إجراءات قيد بالعربي جارية ومن المتوقع تواجد اللاعب خلال الأسبوع المقبل. تجدر الإشارة إلى أن الفجيرة تعاقد مع الثنائي الأجنبي المهاجم البرازيلي روزا إلى جانب رولي لاعب ارتكاز منتخب كاراساو وينتظر فراس بالعربي للانضمام لصفوف الذئاب.

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