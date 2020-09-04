الرمادي: الآن نبدأ الاستعداد براحة بال

المصدر: عجمان - ياسر قاسم

عبر المدير الفني لفريق عجمان أيمن الرمادي، عن ارتياحه لقرار اتحاد الكرة بتأجيل انطلاقة الموسم التنافسي للشهر المقبل وفقاً للتشاور والتنسيق مع الجهات المختصة بالدولة، قائلاً:

«الآن نبدأ الاستعداد للموسم براحة بال»، مؤكداً أن التأجيل للمصلحة العامة، حيث يزيد الاطمئنان على انطلاقة الدوري في توقيت مناسب، كما أن التأجيل يفيد جميع الفرق لاستكمال مرحلة الإعداد التي بدأت منتصف يوليو الماضي.

جاء ذلك في تصريحات خاصة لـ «البيان الرياضي» مع الرمادي الذي يعتبر عميد المدربين في دوري الخليج العربي من خلال مشواره 8 مواسم في المسابقة، زيادة على 4 مواسم أخرى بالدرجة الأولى ساهم خلالها في صعود 3 فرق لدوري الخليج العربي، وأوضح الرمادي خلال الحوار تناسب قرار التأجيل مع أهمية الوصول للجاهزية المطلوبة للفرق قبل الدخول في غمار اللعب التنافسي.

زوال القلق

وكشف الرمادي عن زوال حالة القلق التي كانت تسيطر عليه حينما كان يجهز فريقه لبداية الموسم يوم 3 سبتمبر الحالي، حيث إن اللعب في هذا التوقيت كان يزيد من احتمال إصابات الملاعب بالنسبة للاعبين، فكل الفرق كانت في حاجة ماسة لفترة إعداد أطول ومباريات تجريبية أكثر من التي خاضتها، لا سيما والمباريات الودية بدأت بعد يوم 18 أغسطس بعد صدور البروتوكول الخاص بالمباريات.

وقال إن معظم الفرق لم تخض غير مباراتين أو ثلاث على أكثر تقدير كما حدث لفريقه ضمن الدورة الرباعية لنادي الشارقة التي شارك فيها عجمان مع صاحب الأرض واتحاد كلباء وخورفكان، مشيراً إلى أن كل فريق يحتاج لـ7 مباريات على الأقل في مرحلة الإعداد حتى يستطيع أي مدرب الوقوف على إمكانيات لاعبيه ومنحهم الفرص المناسبة.

ففي فترة الإعداد يحتاج المدرب للدفع بجميع اللاعبين «30 لاعباً» بشكل متوازن بحيث يجد اللاعب الأساسي فرصة اللعب بين 450 و500 دقيقة فيما يحتاج اللاعب البديل للعب فترة تتراوح بين 350- و400 دقيقة، ووفق هذه الحسابات الفنية المهمة، لا يمكن تحقُق ذلك إلا بزيادة عدد المباريات التجريبية وهو ما لم يتوفر في الفترة الماضية، مما جعله يقلق كثيراً من بداية الموسم بكأس الخليج العربي يوم 3 سبتمبر الحالي.

فرصة جيدة

وقال الرمادي إن قرار تأجيل الموسم يمثل فرصة جيدة لجميع الفرق لاستكمال برنامج إعدادها، خاصة بالنسبة للمباريات التجريبية، كما أن القرار نزل برداً وسلاماً على الأجهزة الطبية التي تشرف على الفرق، لكون البداية المستعجلة تضع جميع اللاعبين تحت مخاوف تعرضهم لإصابات الشد العضلي وغيرها من إصابات الملاعب الناجمة من قصر فترة الإعداد، ويضاف لذلك الطقس الحار والرطب في الوقت الحالي وهو يزيد من الصعوبات على اللاعبين.

وأوضح الرمادي انه لا مجال للمقارنة مع الأوروبيين الذين بدأوا اللعب مبكراً في طقس مثالي وأجواء مناسبة، مشيراً إلى أن أقوى فريق في أوروبا لن يستطيع اللعب في الطقس الحالي في منطقة الخليج.

وأثنى الرمادي على المجهود الذي يقوم به اتحاد الكرة ورابطة المحترفين في ظل الظروف المعقدة هذا العام جراء جائحة «كورونا»، مشيراً إلى أن الملاحظات التي يبديها، الهدف منها المصلحة العامة والناحية الفنية التي تخدم جميع الفرق وتنعكس إيجاباً على المنتخبات الوطنية.

التبديلات الخمسة

وحول توفر فرصة تدوير اللاعبين في المباراة بعد إقرار التبديلات الخمسة، قال الرمادي إن تبديل 5 لاعبين أمر جيد، والمدربين يحتاجون إلى أكثر من ذلك لو وجدوا الفرصة نظراً لفترة التوقف الطويلة في الفترة الماضية حيث إن معظم اللاعبين يفترض ألا يكملوا المباراة في بداية الموسم في الظروف الحالية، ولكن مع قرار تأجيل الموسم لشهر أكتوبر المقبل، سوف يكون الأمر ملائماً بالنسبة لتبديل 5 لاعبين.

تغيير جذري

وتحدث الرمادي عن التغيير الذي طرأ على فريقه «عجمان» هذا الموسم، ووصفه بالتغيير الجذري في معدل أعمار اللاعبين حيث نزل المعدل إلى أقل من 25 سنة بفضل ضم مجموعة من اللاعبين صغار السن، إضافة لتصعيد 3 من لاعبي فريق الشباب بالنادي وتم الاستغناء عن 11 لاعباً من قائمة الموسم الماضي وتسجيل مثلهم، بينهم محترفين أجنبيين هما البرتغالي دييغو والبرازيلي جوستافو ويتواجد معهما المحترف الغاني وليام اوسو ويبحث الفريق عن الأجنبي الرابع في مركز خط الهجوم.

وقال الرمادي إن تغيير أكثر من ثلث الفريق يحتاج لانسجام أكثر، وبالتالي سيتم التركيز على خوض عدد من التجارب في الفترة الحالية وسيتم تحديد برنامج المباريات الودية خلال الأيام المقبلة.

تراولي

وكشف المدير الفني لفريق عجمان عن ابتعاد المهاجم الغامبي بوبكر تراولي من الحسابات بسبب توتر العلاقة بين اللاعب وناديه الأصلي الشباب السعودي حيث كان معاراً لعجمان الموسم الماضي، وقام اللاعب برفع قضية على ناديه وبالتالي تعقد الموقف بين الطرفين، وقال إن ناديه يبحث عن لاعب بديل، مؤكداً أن الخيارات متوفرة وسيتم حسم الأمر خلال الأيام القليلة المقبلة.

أرقام مميزة

يعتبر المدير الفني أيمن الرمادي صاحب أرقام مميزة في كرة الإمارات، حيث أشرف على تدريب 4 فرق في الدوري ابتداءً بالشعب ثم دبي والظفرة وعجمان، وظل مدرباً في المسابقة لـ8 مواسم نصفها تقريباً مع عجمان، وقاد 4 فرق للصعود هي الشارقة واتحاد كلباء وعجمان ودبي كما درب حتا في الموسم الذي صعد فيه لدوري الخليج العربي.

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