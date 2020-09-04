«الآسيوي»: رباعي العين قوة ضاربة في «الأبطال»

المصدر: (كوالالمبور- وام)

اعتبر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم أن لاعبي العين لابا كودجو، وكايو كانيدو، وبندر الأحبابي، ومحمد عبد الرحمن أبرز أسلحة الفريق في بطولة دوري الأبطال، واعتبرهم قوة ضاربة للفريق في المنافسات، التي تعود 14 الجاري. وأشار إلى أن لابا يعد أهم لاعبي العين المرشحين للظهور بقوة على ضوء عطائه المميز، وكونه هداف «المحترفين»، برصيد 19 هدفاً.

ونوه بأن العين يملك فرصة المنافسة على التأهل، حيث يتبقى له 4 مباريات في دوري المجموعات، أيام 15 و18 و21 و24 سبتمبر وأشاد «الآسيوي» بالتاريخ المميز لنادي العين في البطولة، حيث كان أول ناد يظفر باللقب بنظامه الجديد عام 2003، وتأهله للنهائي مرتين عامي 2005، و2016، ونصف النهائي في 2014.

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