فلامنغو يرفض عرض النصر لضم ريبيرو

المصدر: (دبي- عدنان الغربي)

كشفت تقارير إعلامية برازيلية، عن رفض نادي فلامنغو، عرضاً تقدم به نادي النصر بـ 4 ملايين دولار، من أجل التعاقد مع نجمه إيفرتون ريبيرو لاعب شباب الأهلي السابق.

وذكر موقع «كولونا دو فلا»، أنه بالإضافة إلى القيمة المالية المعروضة، التي لم ترضِ فريق «الأحمر والأسود»، فإن إدارة النادي لا تفكر في بيع ريبيرو البالغ من العمر 31 عاماً، كونه لاعباً مهماً في تشكيلة الفريق، ونظراً لمكانته الكبيرة في قلوب الجماهير.

ويسعى «العميد» لاستكمال حلقة اللاعبين الأجانب، بعد تعاقده مع لاعب منتخب الرأس الأخضر، ريان مينديز القادم من الشارقة، واستمرار ثنائي الموسم الماضي، البرتغالي توزي، والهولندي براندلي كواس.

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