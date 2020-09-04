«الشارقة الرياضي» يبحث احتياجات أندية «الوسطى»

المصدر: الشارقة - البيان الرياضي

بحث مجلس الشارقة الرياضي سبل تطوير العمل الإداري واحتياجات المرحلة القادمة مع ممثلي أندية المنطقة الوسطى، بما يقود إلى رفع جودة الأداء وتحقيق الأهداف المشتركة وتنفيذ الاستراتيجيات التي تسهم في تقدم العمل وتحقيق أعلى المعايير، جاء ذلك خلال اجتماع عيسى هلال الحزامي رئيس المجلس مع المديرين التنفيذيين لأندية المنطقة الوسطى بحضور الدكتور حمود خلف المدير التنفيذي لنادي الذيد.

والدكتور محمود نسيم المدير التنفيذي لنادي المدام، والدكتورة نهى سامي المدير التنفيذي لنادي مليحة، والدكتور علي سماكة المدير التنفيذي لنادي البطائح، وبحضور سعيد علي العاجل الخبير الرياضي، ونبيل عاشور مدير إدارة شؤون الرياضة والتطوير.

وأشار عيسى هلال إلى حرص المجلس على المتابعة الدائمة للأندية في إطار التعرف إلى خططها وسير العمل الإداري وتوفير المتطلبات.

وأضاف: مناقشاتنا مع الأندية مستمرة ونتابع جميع متطلباتها من خلال الاطلاع على الخطط المختلفة وكيفية التطوير المستمر وصولاً إلى التقدم والوصول إلى أعلى المستويات بجانب بحث احتياجات الأندية وتهيئتها للموسم.

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