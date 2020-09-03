الشارقة يكتسح الإمارات بـ "نصف درزن"

المصدر: الشارقة-ياسر قاسم

حقق الشارقة فوزاً كاسحاً على ضيفه الامارات بنتيجة 6-1 في المباراة الودية التي جرت بينهما بإستاد خالد بن محمد، ورغم تقدم الضيف بهدف السبق من رأسية دييغو كوستا "ق 18"، إلا ان الشارقة عادل النتيجة سريعاً من ركلة جزاء اثر عرقلة سيف راشد "ق 26" نفذها ايغور كورنادو.

وتقدم الشارقة عبر سالم صالح "ق 45" لينتهي الشوط الأول لصالحه 2-1 وعاد كورنادو ليضيف الهدف الثالث "ق 50" وتبعه كايو لوكاس بالهدف الرابع من ركلة جزاء "ق 53" ثم هدف خامس سجله لوان بيريرا "ق 60" قبل أن يضيف البديل خالد باوزير الهدف السادس من ركلة جزاء "ق 66"

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