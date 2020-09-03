"الآسيوي" يسلط الضوء على أبرز أسلحة العين في دوري الأبطال

المصدر: وام

اعتبر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم أن لاعبي العين لابا كودجو، وكايو كانيدو، وبندر الأحبابي، ومحمد عبد الرحمن أبرز أسلحة الفريق في بطولة دوري الأبطال التي ستعود لاستئناف نشاطها بنظام التجمع لفرق كل مجموعة اعتبارا من 14 سبتمبر الجاري.

وأكد الموقع الرسمي للاتحاد الآسيوي في تقريره الموسع عن العين أن المدرب البرتغالي بيدرو إيمانويل سوف يعتمد بشكل كبير على اللاعبين الأربعة مع زملائهم لتحسين وضعية الفريق في جدول ترتيب المجموعة التي تضم أندية النصر وسيبهان والسد مع العين.

وأشار التقرير إلى أن أهم لاعبي العين المرشحين للظهور بقوة في الجولات المقبلة من دوري المجموعات هو المهاجم التوجولي لابا كودجو على ضوء عطائه المميز في دوري المحترفين الأخير الذي لم يستكمل، باعتباره هداف المسابقة برصيد 19 هدفا.

ونوه إلى أن العين ما زال يمتلك الفرصة لتحسين وضعه في المسابقة والعودة للمنافسة على التأهل حيث أنه تبقى له 4 مباريات في دوري المجموعات، بواقع مباراة أمام السد في 15 سبتمبر الجاري، وأخرى أمام نفس الفريق في يوم 18 سبتمبر، وثالثة أمام سيبهان يوم 21 سبتمبر، والأخيرة أمام النصر يوم 24 من نفس الشهر.

وأشاد الاتحاد الآسيوي بالتاريخ المميز لنادي العين في البطولة، مؤكدا أنه دون اسمه في سجل شرف دوري الأبطال عندما كان أول ناد يظفر باللقب بعد إقرار نظامه الجديد عام 2003، وذلك بتغلبه في الدور النهائي بمجموع المباراتين على فريق تيرو ساسانا التايلاندي، كما أنه يحسب للعين تواجده الدائم في البطولة حيث تحمل المشاركة الحالية رقم 17 له في مسيرته القارية، كما يحسب له تأهله للنهائي مرتين عامي 2005، و2016، ونصف النهائي في عام 2014.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز