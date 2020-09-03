إدارة الحكام تُنظم ورشة عمل للمقيّمين

المصدر: (دبي- البيان الرياضي)

نظمت إدارة الحكام باتحاد الإمارات لكرة القدم، أول من أمس، ورشة عمل فنية لمقيمي الحكام، بفندق تايم بدبي، وذلك لاستكمال عرض ومناقشة التعديلات الجديدة لقانون كرة القدم المعتمدة من «فيفا»، والتي سيتم تطبيقها في الموسم الجديد. حضر الورشة علي حمد البدواوي عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة رئيس لجنة الحكام، وصالح المرزوقي عضو لجنة الحكام، وعلي الطريفي مدير إدارة الحكام، وخالد الدوخي المدير الفني، وأحمد يعقوب المسؤول الفني للمقيمين والمحاضرين، وعبد الواحد خاطر وسلطان ساحوه، إلى جانب 27 مقيماً.

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