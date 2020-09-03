تأجيل انطلاق الموسم الكروي لأكتوبر

المصدر: دبي- العوضي النمر

قرر اتحاد الكرة، بالتنسيق مع رابطة المحترفين، تأجيل انطلاقة الموسم الرياضي الكروي الجديد 2020 - 2021، إلى شهر أكتوبر المقبل، ويأتي القرار، بعد التشاور والتنسيق مع الجهات المختصة بالدولة، وسيتم الإعلان عن المواعيد الجديدة لاحقاً، على أن يتم إعادة دراسة الموقف في الموعد المذكور، لاعتماد الانطلاقة الجديدة من عدمه، وفق الحالة الصحية.

وأكد مصدر مسؤول في اتحاد الكرة، أن القرار يأتي في إطار الحرص على أمن وسلامة اللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية، خلال الظروف التي يمر بها العالم، جراء جائحة «كورونا»، فسلامة كل هؤلاء تعتبر أولوية أولى خلال الفترة المقبلة، وأضاف المصدر قائلاً: إن النشاط سيستمر من خلال إقامة التدريبات بشكل يومي، وكذلك إقامة المباريات الودية، وفق الإجراءات الاحترازية الصحية المتبعة، وبروتوكول إقامة المباريات، الذي صدر قبل عدة أيام.

وكان من المقرر أن تنطلق منافسات الموسم الكروي الجديد اليوم، ببطولة كأس الخليج العربي، وتقام الجولة الأولى على يومين، على أن تنطلق منافسات دوري الخليج العربي يوم 9 الجاري، كما كان من المقرر أن تنطلق التصفيات التمهيدية لبطولة كأس رئيس الدولة، اعتباراً من 25 سبتمبر، وتم تأجيل هذه الأنشطة لأكتوبر المقبل، وفق قرر اتحاد الكرة.

وكانت عدة أندية قد تقدمت خلال الأيام الماضية، بطلبات رسمية إلى رابطة المحترفين، تطالب فيها بتأجيل انطلاقة الموسم الكروي الجديد، خاصة دوري الخليج العربي، حرصاً على أمن وسلامة اللاعبين، وبعد أن تعددت حالات الإصابة بين اللاعبين، نتيجة الضغط البدني، إثر اللعب في دورات ودية، استعداداً للموسم الكروي الجديد.

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