نيجريدو .. هدف الثانية السابعة حديث الصحافة العالمية

المصدر: (دبي - البيان الرياضي)

شهدت المباراة النهائية في النسخة الأخيرة من بطولة كأس الخليج العربي، حدثاً فريداً، عندما فرض الإسباني ألفارو نيجريدو، نجم وهداف النصر السابق، نفسه على الصحافة العالمية، بهدفه القياسي الذي سجله في الثانية السابعة في مرمى شباب الأهلي، وحصوله على لقب أفضل لاعب في النهائي، ومواصلة التألق وقتها في سن الـ 34، وتوهجه كأحد أفضل نجوم أوروبا خارج «القارة العجوز»، فقد تفاعل الموقع الإلكتروني لصحيفة «ماركا» الإسبانية مع هدف نيجريدو القياسي الذي مهد الطريق لفوز فريق النصر بالكأس الغالية على حساب منافس قوي.

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