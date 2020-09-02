5 مهاجمين أعينهم عــلى «الهداف»

المصدر: دبي- البيان الرياضي

على مدار تاريخ كأس الخليج العربي، تناوب الكثير من اللاعبين على الفوز بجائزة هداف البطولة، التي انطلقت موسم 2008 ـ 2009، والتي توج بلقبها فريق العين، وصولاً إلى نسخة موسم 2019 ـ 2020، والتي توج بلقبها النصر. وعندما تنطلق النسخة الجديد مساء غد الخميس، سيكون هناك 5 نجوم مرشحين للتنافس بقوة على جائزة أفضل هداف، خاصة وأن لديهم من الامكانات ما يجعل للمنافسة بينهم مذاق خاص وهم: البرازيليون فابيو دي ليما مهاجم الوصل والذي يمتاز بالمهارات العالية والتحكم الجيد بالكرة لا سيما في المواجهات الفردية، ولوفانور مهاجم الوحدة القناص صاحب السرعات والتسديدات القوية، وكايو لوكاس مهاجم الشارقة المتميز في انطلاقاته المباشرة إلى مرمى الخصم من أقصر الطرق، والإسباني بيدرو كوندي مهاجم شباب الأهلي والذي يعول عليه الجميع في قيادة هجوم الفريق خاصة مع خبراته السابقة في دورينا ، وسبستيان تيغالي وهو مهاجم غني عن التعريف وهداف كبير في تاريخ أصحاب السعادة قبل انتقاله إلى العميد، وهم آخر الفائزين بالجائزة في المواسم الماضية.

جائزة

نال جائزة هداف البطولة في نسختها الأخيرة، كل من فابيو دي ليما لاعب الوصل، وبيدرو كوندي لاعب شباب الأهلي، وكلاهما سجل 7 أهداف، ولكن كوندي سجل أهدافه بشعار بني ياس، قبل انتقاله لصفوف «فرسان دبي»، وظهر معه في مباراة واحدة فقط بالبطولة، وكانت المباراة النهائية أمام النصر، على ملعب زعبيل بنادي الوصل، وانتهت لمصلحة «العميد» 2-1.

تتويج

وفي موسم 2018 ـ 2019، توج كايو لوكاس لاعب الشارقة الحالي، هدافاً للمسابقة، برصيد 7 أهداف، عندما كان لاعباً في العين، وفي الموسم الذي يسبقه، توج سبستيان تيغالي مهاجم النصر الحالي، هدافاً للمسابقة برصيد 13 هدفاً، عندما كان لاعباً في الوحدة.

دمج

وطوال ثلاثة مواسم متتالية، قبل دمج نادي الشباب مع الأهلي ودبي، في كيان شباب الأهلي، تمكن ثلاثة لاعبين من الشباب بالفوز بالجائزة، وهم لوفانور برصيد 10 أهداف في موسم 2016 ـ 2017، وجو الفيس برصيد 8 أهداف في موسم 2015 ـ 2016، وإدغار برونو دا سيلفا برصيد 6 أهداف في موسم 2014 ـ 2015.

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