ريكاردو أوليفيرا هداف موسمي 2011 ـ 2012 و2013 ـ 2014

المصدر: (دبي - البيان الرياضي)

نال ريكاردو أوليفيرا مهاجم الجزيرة، في موسمي 2011 ـ 2012 و2013 ـ 2014، جائزة أفضل هداف برصيد 11 و6 أهداف بالترتيب، وفاز بالجائزة نفسها، ايدينالدو غرافيتي مهاجم شباب الأهلي موسم 2011-2012، وتقاسم الجائزة ثلاثة لاعبين في موسم 2010 ـ 2011، بعدما سجل كل منهم 7 أهداف، وهم ياهفان ديوف وميشيل لاورنت من دبي، وإسماعيل بانغورا من النصر. وفي موسم 2009 ـ 2010، نال الجائزة بوريس كابي من عجمان برصيد 7 أهداف، بينما كانت جائزة أفضل هداف في النسخة الأولى من كأس المحترفين بموسم 2008 ـ 2009، من نصيب فرناندو بيانو، عندما لعب في صفوف الجزيرة، وسجل وقتها 7 أهداف أيضاً.

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