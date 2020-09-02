كايزر: شباب الجزيرة يعوض الأجانب

المصدر: (أبوظبي- محمد محسن)

قال مارسيل كايزر مدرب فريق الكرة الأول لنادي الجزيرة، إن فريقه جاهز لضربة بداية الموسم أمام اتحاد كلباء «الخميس»، على ملعب الأخير للجولة الأولى لكأس الخليج العربي، وأن التشكيلة الحالية جاهزة لخوض المسابقات، على أن يعوض الجهاز الفني غياب المحترفين الأجنبيين، بمنح الفرصة للشباب والبدلاء.

وأكد كايزر أن المنافسة على جميع البطولات أمر صعب، في ظل امتلاك بعض الأندية لـ 5 محترفين أجانب، ما يصنع فوارق بين الفرق، ويصعب من المنافسة، في الوقت نفسه، يمتلك فريقه بدائل متنوعة من اللاعبين المواطنين، ما يضيق الفوارق مع المنافسين.

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