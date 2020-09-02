جيرارد: شباب الأهلي جاهز للمنافسة

المصدر: (دبي- البيان الرياضي)

أكد الأسباني جيرارد زارغوسا مدرب شباب الأهلي، أن فريقه بشكل عام جاهز لبدء المنافسة في الموسم الجديد بلقاء الظفرة بعد غدٍ، في ذهاب الدور الأول لكأس الخليج العربي.

وقال جيرارد: «نخوض مباراتنا الأولى بعد توقف بسبب «كوفيد 19»، وسعيد بالعمل في الفترة السابقة مع اللاعبين وتجهيزهم للموسم الجديد، ولدينا الدوليون الذين تواجدوا مع المنتخب في تحضيراته، وبشكل عام جاهزون وقادرون على المنافسة في استحقاقات الفريق للموسم الجديد».

وأضاف: «نملك أسماء كبيرة من اللاعبين الجيدين، وهذا في مصلحة الفريق، ولا يوجد ضغوطات في الاختيارات بل العكس تماماً، والمشكلة تكمن إذا لم يكن هناك عناصر جيدة في الفريق، وأنا سعيد بتواجدهم وهم قادرون على العطاء». وتابع: «بالتأكيد غياب الجمهور سيكون مؤثراً، ولكننا خضنا عدداً من المباريات من غير جمهور خلال الموسم الفائت، واللاعبون لن يتأثروا بذلك».

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