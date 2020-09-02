الوحدة والنصر قمة ثمن نهائي كأس رئيس الدولة

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

ثمن سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، الرئيس الفخري لاتحاد الإمارات لكرة القدم، مبادرة اتحاد الكرة في إقامة قرعة مسابقتي كأس رئيس الدولة ودوري الهواة، التي أجريت مساء أمس، على مسرح دائرة الصحة بأبوظبي، وقال سموه في تغريدة بـ«تويتر»: إقامة قرعتي مسابقتي كأس رئيس الدولة ودوري الدرجة الأولى في مسرح دائرة الصحة بأبوظبي، لفتة مميزة من اتحاد الكرة، تقديراً وإجلالاً لخط الدفاع الأول الذي يصل الليل بالنهار لمواجهة جائحة «كورونا»، كل التوفيق لجميع الفرق وموسم رياضي ناجح وحافل بالإنجازات للكرة الإماراتية.

وكانت قرعة دوري الـ 16 من البطولة الغالية، التي تقام بنظام خروج الخاسر، قد أسفرت عن مواجهات قوية أبرزها لقاء الوحدة والنصر. ووضعت القرعة خورفكان في مواجهة الشارقة والفائز منهما يقابل الفائز من الظفرة والجزيرة، بجانب العين ضد عجمان والفائز يلتقي المتأهل من الوحدة والنصر. ويلتقي الفجيرة والوصل ليتأهل الفائز لمقابلة المتأهل من مباراة بني ياس وأول المجموعة الثانية في الدور التمهيدي، كما يقابل أول المجموعة الأولى فريق اتحاد كلباء والفائز منهما يلتقي الفائز من شباب الأهلي وحتا، وتقام جميع المباريات على ملعب الفريق المذكور أولاً. وأسفرت قرعة الدور التمهيدي من ذات البطولة لأندية الهواة التي تقام يومي 25 و 26 من الشهر الجاري عن مواجهات تجمع في الجولة الأولى الحمرية ودبا الحصن، العربي والبطائح، الإمارات والتعاون «المجموعة الأولى»، ودبا الفجيرة والزيد، مصفوت ومسافي، فيما يستثني العروبة من مباريات الجولة الأولى في المجموعة الثانية.

وحددت قرعة دوري الدرجة الأولى، الذي يقام يومي 30 و 31 أكتوبر في أسبوعه الأول مواجهات تجمع مسافي والتعاون، مصفوت دبا الحصن، الذيد والإمارات، والبطائح والحمرية، دبا والعروبة فيما سيكون العربي في الراحة.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز