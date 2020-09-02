جراحة لمبوكو ولوفانور في «الآسيوية»

المصدر: (أبوظبي - محمد صادق)

يجري الكونغولي باول مبوكو لاعب الوحدة عملية جراحية يوم الجمعة المقبل في بلجيكا وذلك بعد تعرض اللاعب لإصابة في غضروف الركبة، إذ من المتوقع أن تستغرق فترة علاج وتأهيل اللاعب من 4 إلى 6 أسابيع قبل العودة للمشاركة في المباريات، وبذلك يغيب اللاعب عن العنابي في انطلاقة الموسم الكروي ومباريات دوري أبطال آسيا التي تستكمل منتصف شهر سبتمبر الماضي، حيث سيتم تسجيل الوافد الجديد البرازيلي لوفانور في قائمة الفريق الآسيوية كأجنبي رابع. من جهة أخرى تعاقد الوحدة مع المدافع راشد مهير قادماً من الظفرة على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي لدعم خط دفاع العنابي.

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