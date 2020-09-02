تركة تيغالي تثقل الحمل على ماتافز

المصدر: أبوظبي - محمد صادق

تترقب جماهير الوحدة الظهور الرسمي الأول للمهاجم السلوفيني تيم ماتافز الذي تعاقد معه النادي لتعويض رحيل الهداف التاريخي للعنابي تيغالي الذي انتقل للنصر، وذلك عندما يخوض الوحدة مواجهته الرسمية الأولى في الموسم الجديد أمام الوصل في كأس الخليج العربي. ويعتبر الكثيرون أن ماتافز يحمل تركة ثقيلة تركها تيغالي، ثاني الهدافين التاريخيين للدوري الإماراتي والهداف التاريخي للوحدة، بفضل أرقامه القياسية التي حققها مع العنابي على مدار 7 سنوات بعدما سجل للوحدة 206 أهداف في 238 مباراة في كل البطولات.

إلا أنه ورغم المقارنات التي تحدث عنها البعض منذ قدوم اللاعب تعد أرقامه جيدة، إذ أحرز 156 هدفاً خلال مسيرته، منها 90 هدفاً طوال مشواره في الدوري الهولندي الذي لعب خلاله مع أندية جرونينجن وإيندهوفن وفيتسه، وتجربة في الدوري الإيطالي مع جنوا، وتجربتين في الدوري الألماني مع نورنبرغ وأوغيسبورغ، وهي بالقطع تجارب في أندية لها سمعتها وفي دوريات قوية، حيث تأمل جماهير الوحدة أن يظهر اللاعب بشكل قوي وينجح في قيادة هجوم أصحاب السعادة في الموسم الجديد.

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