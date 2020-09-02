فهد الظنحاني: بني ياس يخطط لموسم استثنائي

المصدر: أبوظبي- أحمد عيسى

أكد فهد الظنحاني حارس مرمى بني ياس أن فريقه عازم على تقديم موسم استثنائي يحقق فيه افضل النتائج خلال كافة المنافسات، مؤكداً أن العناصر التي يتمتع بها «السماوي» قادرة على تقديم مستويات جيدة والمضي قدماً نحو ترتيب متقدم في دوري الخليج العربي والمنافسة بقوة في بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة وكأس الخليج العربي.

وقال الظنحاني في حديث له مع «البيان الرياضي» إن الأجواء التي تسود قلعة السماوي تساعد على العطاء والتفوق، مشيراً إلى أن الظروف مهيأة أمام زملائه اللاعبين لترجمة الجهود الإدارية والفنية إلى نجاحات تحقق تطلعات الجماهير.

وأثنى الظنحاني على اللاعبين الذين تعاقد معهم النادي مؤخراً، مبيناً أنهم يمثلون إضافة كبيرة للفريق وقال: اللاعبون الجدد رفعوا مستوى التنافس في الفريق وأعتقد أن كل مركز حالياً في الملعب يتنافس عليه لاعبان أو ثلاثة وهذا بالتأكيد أمر إيجابي يصب في المصلحة العامة ويؤكد أن الجهاز الفني ستكون أمامه العديد من الخيارات لاختيار العناصر الأكثر جاهزية في جميع المباريات.

وامتدح حارس مرمى السماوي اللاعبين الأجانب الجدد وقال: دون مجاملة أو انحياز أرى أنهم مميزون جداً وأن النادي وفق في اختيارهم، أتمنى أن يشكلوا الإضافة للفريق وأن يحالفهم التوفيق في مشوارهم المقبل.

هدف

وعن طموحه في الموسم الحالي قال فهد الظنحاني إنه يستهدف العودة إلى صفوف المنتخب الوطني من جديد، مشيراً إلى أن ذلك هدف لا يتنازل عنه لأن التواجد مع المنتخب شرف كبير لكل لاعب وقال: العودة للمنتخب تتطلب تألقي في الموسم بكل تأكيد وهذا ما سأقوم به، علي أن أجتهد في التدريبات وأن أقدم كل ما عندي حتى أحقق كافة تطلعاتي بإذن الله.

وعلق فهد الظنحاني على الدورة الرباعية التنشيطية التي أقيمت بالعين وخاض فيها السماوي مباراتين بتأكيده أن الدورة حققت الأهداف المرجوة وساهمت في رفع المستوى الفني للاعبين من خلال الاحتكاك القوي، ذاكراً أن الدورة أيضا خلقت ترابطاً قوياً بين اللاعبين وانسجاماً داخل المستطيل الأخضر، وأضاف: كنا نحتاج لعدد أكبر من المباريات لكننا في ظروف مختلفة عن السابق ورغم ذلك أعتقد أننا وصلنا مرحلة جيدة جداً من الجاهزية التي تؤهلنا لتقديم مستويات تقودنا إلى النتائج الإيجابية.

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