اكتمال تجهيزات قرعة موسم «الصالات»

المصدر: (الشارقة - البيان الرياضي)

أكد عبدالملك جاني رئيس اللجنة التنفيذية لكرة قدم الصالات اكتمال كافة الترتيبات المتعلقة بقرعة بطولات الموسم الحادي عشر لكرة الصالات في الخامسة من مساء اليوم بمقر اللجنة في الشارقة وهي بطولات كأس الاتحاد وكأس الإمارات والدوري العام ودوري الشباب.

وحرص جاني على توجيه الشكر لأندية اتحاد كلباء وشباب الأهلي والظفرة والنصر ودبا الحصن ومليحة والبطائح والحمرية وخورفكان والشارقة، معرباً عن ترحيبه بجميع ممثلي الأندية المنضوية تحت لواء اللعبة ليرتفع العدد إلى 10 أندية ستتنافس على مختلف البطولات في موسم 2020-2021. وخص جاني بالترحيب نادي الشارقة الذي عاد للعبة بعد غياب سنتين، وقال: «أهلاً بعودة الملك، عودة تعني الكثير للعبة».

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