لجنة الحكام تعقد اجتماعها الرابع

المصدر: (دبي - البيان الرياضي)

عقدت لجنة الحكام باتحاد الإمارات لكرة القدم أول من أمس اجتماعها الرابع عبر نظام الاتصال المرئي برئاسة علي حمد البدواوي عضو مجلس الإدارة رئيس اللجنة، بمشاركة سالم عبدالله الشامسي نائب رئيس اللجنة، وأعضاء اللجنة صالح المرزوقي، وإبراهيم المنصوري، وحمد بن حنيفة، وعوض مسري، وفاطمة العامري، وعلي الطريفي مدير إدارة الحكام، والمدير الفني خالد الدوخي، وأحمد يعقوب مسؤول فني المقيمين والمحاضرين، ومحمد العشماوي مقرراً. واطلعت اللجنة على تقرير مفصل لإدارة الحكام عن المعسكر الخارجي لقضاة الملاعب الذي أقيم في صربيا، واعتمدت الخطة الاستراتيجية لحكام الصالات وكلفت إبراهيم المنصوري عضو لجنة الحكام بالإشراف على تنفيذها، وكل من خالد الدوخي المدير الفني للحكام وعبد الله الشحي المسؤول الفني لحكام الصالات بمسؤولية تنفيذها. كذلك تم اعتماد نتائج اختبارات الترقية للحكام، رفعت اللجنة توصية للاتحاد لاعتماد 32 من الحكام الجدد «من ضمنهم 5 حكمات»، كما اعتمدت برنامج إعداد الحكام للموسم الجديد.

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