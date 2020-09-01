الوحدة والنصر أقوى مواجهات كأس رئيس الدولة

المصدر: أبوظبي: البيان الرياضي

أسفرت قرعة دور الستة عشر من بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة التي جرت مساء اليوم بأبوظبي عن مواجهات قوية ، ويعتبر لقاء الوحدة والنصر المواجهة الأبرز في المراحل الاولى من مشوار البطولة الغالية التي تقام بنظام خروج الخاسر.

ووضعت القرعة خورفكان في مواجهة الشارقة والفائز منهما يقابل الفائز من الظفرة والجزيرة كما وضعت العين ضد عجمان والفائز من المباراة يلتقى المتأهل من الوحدة والنصر.

وتشهد المنافسة مقابلة الفجيرة والوصل ليتأهل الفائز لمقابلة المتأهل من مباراة بني ياس وأول المجموعة الثانية في الدور التمهيدي، كما يقابل أول المجموعة الأولى فريق إتحاد كلباء والفائز منهما يلتقى الفائز من شباب الأهلي وحتا، وتقام جميع المباريات على ملعب الفريق المذكور أولا,

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز