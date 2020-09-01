الرمادي: الوقت مبكر للتشكيلة الثابتة أمام الفجيرة

المصدر: عجمان-ياسر قاسم

أوضح أيمن الرمادي المدير الفني لفريق عجمان ان الوقت مبكر لتثبيت تشكيلة أساسية في مباراة الفريق أمام الفجيرة في بداية مشوار كأس الخليج العربي، مشيراً إلى أن بعض ملامح تشكيلة الموسم سوف تظهر في المباراة، ولكن التغيير والاضافة محتمل بشكل كبير في دوري الخليج العربي، لا سيما وفترة الاعداد لم يخض فيها الفريق العدد الكافي من المباريات الودية، وقال ان الأمر ينسحب على جميع الفرق بما فيها منافسه الفجيرة.

وقال الرمادي: إن الفجيرة من الفرق الجيدة، ولكنه لم يتمكن من مشاهدة تجاربه، مشيراً إلى أن أكثر ما يشغل تفكيره التوازن في توزيع المجهود البدني في ظل الطقس الحالين خاصة وأن الفرق عائدة من فترة توقف طويلة.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز