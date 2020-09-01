2 مليون درهم قيمة اتفاقية «المحترفين» و«ريكسوس»

المصدر: أبوظبي - محمد محسن

عقدت رابطة المحترفين وفنادق ريكسوس التابعة لمجموعة أكور اتفاقية شراكة، وبموجبها يقدم الأخير خدمات ضيافة تقدر قيمتها بـ2 مليون درهم إماراتي، وجاء الإعلان اليوم خلال مؤتمر صحافي بمقر فندق ريكسوس بجزيرة السعديات أبوظبي، وحضره كل من وليد الحوسني، المدير التنفيذي لرابطة المحترفين الإماراتية، وجينك أنفيردي، المدير العام الإقليمي لفنادق «ريكسوس» في الإمارات وممثلي وسائل الإعلام.

وتأتي هذه الخطوة كجزء من جهود الرابطة في تنويع الشراكات والرعايات مع مختلف القطاعات بما يخدم مصلحة الكرة الإماراتية، وأيضاً إتاحة فرصة التواصل لفنادق ريكسوس، مع عشاق كرة القدم في الإمارات.

سعادة

من جانبه أبدى وليد الحوسني، المدير التنفيذي للرابطة، سعادته بتوقيع الاتفاقية، مؤكداً أنها خطوة إيجابية تخدم أهداف الرابطة وتعود بالنفع على الكرة الإماراتية، وتتماشى مع البرامج والأهداف الرامية إلى تنويع الشراكات والرعايات مع مختلف القطاعات.

كما أشاد الحوسني بالشريك الجديد ووصفه بأنه من الفنادق الرائدة في المجال السياحي على الصعيد العالمي، وأن الاتفاقية ستعود بالنفع على الطرفين.

وفي السياق نفسه ثمن جينك أنفيردي المدير العام الإقليمي لفنادق ريكسوس، التقدم الملحوظ لمسابقات الرابطة، حتى أصبحت واحدة من أسرع أشكال الترفية نمواً في المنطقة.

وأكد أن اتفاقية الشراكة مع الرابطة تعد فرصة مميزة للتواصل مع عشاق كرة القدم في الإمارات ودعوتهم لاكتشاف عالم ريكسوس وأكور، بما يحقق الرغبة في تقديم تجربة فريدة ومتميزة للضيوف ومشجعي كرة القدم.

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