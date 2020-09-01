كايزر: شباب الجزيرة يعوض الأجانب

المصدر: أبوظبي- محمد محسن

قال مارسيل كايزر مدرب فريق الكرة الأول لنادي الجزيرة، إن فريقه جاهز لضربة بداية الموسم أمام اتحاد كلباء "الخميس" على ملعب الأخير للجولة الأولى لكأس الخليج العربي، وأن التشكيلة الحالية جاهزة لخوض المسابقات، على أن يعوض الجهاز الفني غياب المحترفين الأجنبيين، بمنح الفرصة للشباب والبدلاء، "يذكر أن نادي الجزيرة اكتفى بثولاني سيريرو، وميلوس كوسانوفيتش"، في فئة المحترفين الأجانب.

وأكد كايزر أن المنافسة على جميع البطولات أمر صعب، في ظل امتلاك بعض الأندية لـ5 محترفين أجانب، مما يصنع فوارق بين الفرق ويصعب من المنافسة، في الوقت نفسه يمتلك فريقه بدائل متنوعة من اللاعبين المواطنين، مما يضيق الفوارق مع المنافسين.

وأوضح مدرب الجزيرة أنه سيكون سعيداً، بوجود بدائل في مراكز متنوعة، مما يعزز من قوة الفريق، وصنع المنافسة بين اللاعبين، مشيراً إلى أن فريقه جاهز لاتحاد كلباء، والتشكيلة الحالية جاهزة بالرغم من قلة المباريات الإعدادية وهي نفس مجموعة الموسم الماضي، عدا كينو ومراد باتنا والتي انتهت علاقتهما مع النادي يوليو الماضي.

وعن رأيه في النظام الجديد لكأس الخليج العربي بخروج المغلوب في مجموع المباراتين ذهاباً وإياباً، قال إنه يفضل النظام القديم "المجموعات" لأن المسابقة بنظامها الجديد مشابهة لكأس رئيس الدولة بخروج المغلوب، وأصبح هناك بطولتين إقصائيتين.

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