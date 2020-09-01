جيرارد: شباب الأهلي جاهز للمنافسة

المصدر: دبي- إيهاب زهدي



أكد الأسباني جيرارد زارغوسا مدرب شباب الأهلي، أن فريقه بشكل عام جاهز لبدء المنافسة في الموسم الجديد بلقاء الظفرة بعد غد، في ذهاب الدور الأول لكأس الخليج العربي.

وقال جيرارد: «نخوض مباراتنا الأولى بعد فترة توقف طويلة بسبب كوفيد 19، وسعيد بالعمل في الفترة السابقة مع اللاعبين وتجهيزهم للموسم الجديد، ولدينا الدوليون الذين تواجدوا مع المنتخب في تحضيراته، وبشكل عام جاهزون وقادرون على المنافسة في استحقاقات الفريق للموسم الجديد».

وأضاف: «نملك أسماء كبيرة من اللاعبين الجيدين، وهذا في مصلحة الفريق، ولا يوجد ضغوطات في الاختيارات بل العكس تماماً، والمشكلة تكمن إذا لم يكن هناك عناصر جيدة في الفريق، وأنا سعيد بتواجدهم وهم قادرون على العطاء».

وتابع: «بالتأكيد غياب الجمهور سيكون مؤثراً، ولكننا خضنا عدد من المباريات من غير جمهور خلال الموسم الفائت، واللاعبون لن يتأثروا بذلك ولكن هذا لا يمنع بأن الجمهور عنصر أساسي في اللعبة، وأتمنى تواجدهم خلف اللاعبين وعودتهم سريعاً للمدرجات».

وأكمل: «قرار التبديلات الخمسة في المباراة، مستحدث في كرة القدم، وهو يصب في مصلحة الفرق، خصوصاً بعد فترة التوقف الطويلة، وكذلك حرارة الطقس، وهي فرصة جيدة للاعبين».

وتابع: «تحضيراتنا تسير بصورة جيدة بالرغم من عدم خوض معسكر خارجي، والجميع عمل بهمة ونشاط في التجهيزات، والجميع على أكمل الجاهزية لخوض المباريات».

وأختتم قائلاً: «طموحي مع الفرق هو دائماً الانتصار والتتويج بالألقاب، في الموسم السابق كنا الأبطال ولم نتوج، وكانت العزيمة والإصرار عنوان الفريق وقتها حتى آخر مباراة، واحترام المنافسين ضرورة وطموحنا دائماً هو المركز الأول».

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