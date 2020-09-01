كواترو والفلاح .. انتظار المصير

المصدر: الفجيرة – محمد فضل

لا يزال الغموض يتسيد الموقف، وخطر عدم المشاركة في دوري الأولى يهدد كواترو بطل دوري الدرجة الثانية ووصيفه الفلاح، بعد أن تم استبعادهما من المشاركة في قرعة مسابقة كأس صاحب السمو رئيس الدولة التي تقام اليوم بمقر دائرة الصحة في أبوظبي. ولم تسعف الظروف الإدارية وعدم اكتمال الشروط الواجب توافرها فريقي كواترو والفلاح في حسم أمرهما للمشاركة في مسابقات أندية الهواة وإن كانت وضعية الفلاح أفضل من كواترو بعد أن تبقى لإدارة النادي بعض التفاصيل الطفيفة لإعلان الإشهار الرسمي خلال الأيام المقبلة من قبل الهيئة العامة للرياضة من أجل المشاركة ضمن مسابقة الدوري.

انتظار

بدوره قال يوسف الحمادي، رئيس مجلس إدارة نادي الفلاح، إنهم في انتظار الخبر السعيد بإشهار نادي الفلاح رسمياً بعد الانتهاء من كافة الشروط التي تم تحديدها من قبل الهيئة العامة للرياضة وكذلك اتحاد الكرة، موجهاً شكره لمجلس أبوظبي الرياضي ودعمه المستمر من أجل أن يكون للفلاح اسم ضمن أندية دوري الدرجة الأولى. وكشف الحمادي عن بدء التدريبات الداخلية بملعب مدينة زايد الرياضية بقيادة المدرب الوطني أديب الزعابي .

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