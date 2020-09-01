حتا «نيو لوك» في الموسم الجــــــديد

المصدر: دبي-علي الظاهري

دشن نادي حتا الأطقم الجديدة للفريق الأول لكرة القدم، حيث تعاقد النادي مع شركة ايريا لتكون بموجب الاتفاق المبرم المورد الحصري لملابس ومعدات الفريق الأول في الموسم الجديد. وجاء القميص الأول باللون السماوي المعتاد مع تصميم جديد والقميص الثاني باللون الأبيض والقميص الثالث باللون الأزرق الداكن، واستعرض النادي عبر حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي الأطقم الجديدة على مجموعة من اللاعبين وهم عبدالله كاظم وعيسى أحمد «سانتو» والحارس أحمد محمود «ديدا» إلى جانب اللاعب المجري فلاديمير كومان.

من جهة أخرى، انضم اللاعب حميد عباس إلى تدريبات الفريق والذي تم التعاقد معه أول من أمس قادماً من نادي الفجيرة، وكان اللاعب قد خاض مع «الذئاب» في الموسم الماضي 9 مباريات بواقع 8 مباريات في دوري الخليج العربي ومباراة في كأس الخليج العربي، ويعتبر حميد أحد لاعبي الخبرة الذين انضموا أخيراً إلى صفوف «الإعصار» إلى جانب مجموعة من عناصر الخبرة والشباب.

ويواصل حتا تدريباته استعداداً لانطلاقة الموسم الجديد، حيث يستضيف بني ياس يوم 4 سبتمبر المقبل ضمن منافسات كأس الخليج العربي فيما سيدشن مشواره في بطولة دوري الخليج العربي بمواجهة صعبة أمام الوحدة على استاد آل نهيان يوم 9 سبتمبر المقبل. ويسعى حتا إلى حسم ملف التعاقدات بإنهاء إجراءات ضم المحترفين الأجنبيين بعد تعاقده رسمياً مع الكولومبي كيفن لوندونو إلى جانب المجري فلاديمير كومان.

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