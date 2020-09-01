مدرب العين: «ودية أبوظبي» لا تكفي

المصدر: العين - طلحة عبدالله

رأى المدرب البرتغالي بيدرو إيمانويل، المدير الفني للعين، أن دورة أبوظبي الودية التي اختتمت أول من أمس وخاض خلالها الفريق ثلاث مباريات لا تكفي بالنسبة لهم، موضحاً أن فريقه لا يزال في حاجة للمزيد من التجارب والمباريات لإحداث التوازن الفني المطلوب، وزيادة حالة الانسجام بين اللاعبين، خصوصاً وأن لاعبي المنتخب الوطني ظلوا بعيدين عن التمارين الجماعية مع الفريق بسبب تواجدهم مع المنتخب.

تحضير

وقال المدرب بيدرو، في تصريحات لقناة العين: مطالبون في المرحلة الحالية، والتي تعتبر مهمة للغاية بالنسبة للفريق، بالمشاركة في العديد من المنافسات، ولعب المزيد من المباريات، لأن الفريق لم يلعب منذ فترة طويلة مكتمل الصفوف، ولسنا مستعدين تماماً للعب مباراة من 90 دقيقة، غير أننا نمضي على المسار الصحيح، ومطالبون بالاستمرار في العمل الجاد، وأن ندخل أجواء المباريات الرسمية في أقرب فرصة، لأن منافسينا في دوري الأبطال أكملوا الموسم وخاضوا مواجهات رسمية عدة، لذلك نرغب في تقديم أفضل أداء خلال أولى مبارياتنا الرسمية، وبرغم حرارة الطقس إلا أن أداء اللاعبين كان رائعاً، ويتوجب علينا إسعاد جماهيرنا بعد فترة التوقف الطويلة، ونعرف جيداً مدى محبة الناس لكرة القدم وتحديداً في مدينة العين. وشدد المدرب البرتغالي في رسالة وجهها للاعبي العين، على ضرورة الجدية والالتزام ومضاعفة الجهود والعمل على التطور في مستوى الفريق، وهو ما سيتحقق بخوض المزيد من المباريات الرسمية خلال الفترة المقبلة، خصوصاً وأن العين مقبل على تحديات كبيرة على المستويين الداخلي والخارجي.

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