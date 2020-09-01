بينتو يزور الأندية لمتابعة اللاعبين

المصدر: (دبي- العوضي النمر)

بدأ الكولومبي خورخي بينتو مدرب منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم، برنامج زياراته للأندية، للتعرف عن قرب إلى مستوى اللاعبين، وتابع أمس تدريبات لاعبي الشارقة، بقيادة عبد العزيز العنبري، ويستكمل برنامجه بالتوجه إلى دبي اليوم.

ويهدف بينتو ، للالتقاء بالمدربين، ,بحث التعاون،معهم بما يخدم مسيرة «الأبيض»، في إطار الاستعداد لتصفيات مونديال 2022 وكأس آسيا 2023، المقررة في مارس المقبل، ويهتم المدرب بمتابعة أداء جميع اللاعبين مع فرقهم، سواء الذين سبق اختيارهم بالتجمعات الماضية، أو الذين يمكن ضمهم للمنتخب مستقبلاً.

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