«عمومية الكرة»: استقطاع 2 % من العقود مستمر

المصدر: (دبي - العوضي النمر)

قررت الجمعية العمومية لاتحاد الكرة خلال اجتماعها الاخير استمرار، تحصيل الاتحاد نسبة 2 % من قيمة عقود اللاعبين، فيما أبدت الأندية تفهمها لاستغلال موارد هذه النسبة لصالح الأندية.

وكانت بعض الأندية طلبت إلغاء استقطاع هذه النسبة لعدم إرهاق ميزانياتها، خاصة في ظل سياسة ترشيد الإنفاق، فيما اكد الاتحاد، أن تحصيل هذه المبالغ يعود على الأندية بالفائدة، من خلال مشاريع متعددة حيث أنفق اتحاد الكرة على أندية الدرجة الأولي ما يزيد على 50 مليون درهم، كدعم شهري لأربعة أندية، بجانب الإنفاق على رواتب المدربين المعينين في المراحل السنية بالأندية، وتقديم أدوات تدريب، وملابس للاعبي المراحل، فضلاً عن دعم صيانة 10 ملاعب.

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