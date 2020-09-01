احتفالية قرعة الكأس الغالية ودوري «الأولى» الليلة

المصدر: دبي – العوضي النمر

تحت رعاية سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، الرئيس الفخري لاتحاد الكرة، تجرى في السابعة مساء اليوم، بمسرح دائرة الصحة في أبوظبي، مراسم قرعة كأس صاحب السمو رئيس الدولة، والتصفيات التمهيدية، وقرعة دوري «الأولى».

ويشارك ممثلو دائرة الصحة في مراسم القرعة، وجاء اختيار دائرة الصحة بأبوظبي لإقامة حفل القرعة، تقديراً لدورها الكبير في مكافحة جائحة «كورونا»، وتقديراً لعطاء أبطال خط الدفاع الأول.

وستكون قرعة الكأس الغالية، واحدة لكل الأدوار، وتجرى بنظام القرعة الموجهة، من خلال توزيع الفرق على مجموعتين، وسيتم وضع بطل الدوري لموسم 2018/‏‏‏‏ 2019 «الشارقة»، على رأس الجدول، وبطل كأس صاحب السمو رئيس الدولة في الموسم نفسه «شباب الأهلي»، في نهايته، وتجرى قرعة لتسكين الأندية المتبقية من أندية الدوري للموسم 2020/‏‏‏‏ 2021، بجانب فريقين من التصفيات التمهيدية للكأس الغالية.

وتقام مباريات دور الـ 16 من 19 إلى 21 نوفمبر المقبل، ودور الثمانية يومي 28 و29 ديسمبر، ومباراة قبل النهائي 15 يناير 2021، والنهائي 9 مايو المقبل، بالتنسيق مع الجهات المعنية، وتعتبرهذه المباراة عيد رياضي.

ويتم تقسيم الأندية المشاركة في التصفيات التمهيدية للكأس «11 نادياً» إلى مجموعتين، وفق 3 مستويات، ويتم وضع الإمارات ودبا الفجيرة في المستوى الأول، وتقام التصفيات بنظام دوري من دور واحد، في الفترة من 25 الجاري إلى 24 أكتوبر المقبل.

ويشارك في قرعة دوري الدرجة الأولى، 11 فريقاً، ولن يشارك فريقا كواترو والفلاح بطل ووصيف الدرجة الثانية، لعدم استيفاء الشروط، وينطلق الدوري 30 أكتوبر.

وأكد محمد بن هزام الأمين العام لاتحاد الكرة أن كأس صاحب السمو رئيس الدولة، تحمل قيمة كبيرة لدى الرياضيين، كونها كرنفالاً رياضياً واجتماعياً سنوياً.

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