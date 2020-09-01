«المحترفين» تعتمد جوائز الأندية

المصدر: (دبي - البيان الرياضي)

اعتمد مجلس إدارة رابطة المحترفين في اجتماعه برئاسة عبد الله ناصر الجنيبي، رئيس مجلس الإدارة، بتقنية الاتصال المرئي «عن بُعد»، مقترح الأندية حول توزيع عائدات الرابطة، ويتضمن الجوائز التحفيزية، وتشمل الحضور الجماهيري والمشاركة الآسيوية، بالإضافة إلى توزيع النسب حسب التالي 35 % بالتساوي على جميع الأندية، و65 % حسب الترتيب في بطولات المحترفين باستثناء بطولة كأس السوبر التي تعتبر جائزتها ثابتة وتبلغ مليون درهم للبطل، ونصف مليون للوصيف. وتقرر تعميم النظام الأساسي للرابطة على الأندية بعد اعتماد تعديلاته، كما تم عرض تقرير حول مستجدات الإعداد للخطة الاستراتيجية 2030، واستعدادات الموسم الجديد ومستجدات المبادرات التجارية والتسويقية بالموسم.

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